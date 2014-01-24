Рецепты из категории: Холодные мясные закуски
Буженина из индейки
Вместо колбасы…
Мясное суфле
Нежное и воздушное. Можно подавать как в холодном, так и в теплом виде
Куриная колбаса в стакане
Нежная, воздушная, абсолютно натуральная.
Торт из куриной печени
В данном случае печеночные блинчики готовятся на крахмале, а не на муке..
Рулетики закусочные с рукколой
Просто, быстро, на любой случай.
Корейка, запеченная в аджике
Можно есть в качестве буженины, а можно подать в горячем виде с гарниром.
Хе из куриных грудок
Для любителей остренького…
Грудинка «Аппетитная»
Вкуснейшая свиная щечка на рождественский стол.
Террин «Боярин»
Подается как в горячем, так и в холодном виде.
Свинина запеченная маринованная
Нежнейшее холодное мясо для праздничного стола.
Куриные шарики с сыром
Всегда хит любого застолья.
Паштет из куриной печени с нутом
Прекрасно подойдет для приготовления бутербродов, тарталеток, закусочных тортов или рулетов.
Мясная закуска «Люкс»
Рецепт от соседки, у которой эта закуска присутствует на каждом застолье.
Паштет из куриной печени с черносливом
Нежный и тающий, с приятной кислинкой чернослива.
Закуска из говяжьего сердца с орехами
На все случаи…
Цыпленок под майонезом
Не смотря на очевидную простоту, получается очень вкусно.