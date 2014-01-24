Рецепт дня »

2014-01-24 – | Просмотров: 4 389

Чудесные закусочные пирожки, от которых в восторге и взрослые, и дети…

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Рецепты из категории: Холодные мясные закуски

Буженина из индейки

2019-07-22 – | Просмотров: 716
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Вместо колбасы…

Мясное суфле

2019-07-17 – | Просмотров: 558
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Нежное и воздушное. Можно подавать как в холодном, так и в теплом виде

Куриная колбаса в стакане

2019-04-22 – | Просмотров: 1 553
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Нежная, воздушная, абсолютно натуральная.

Торт из куриной печени

2019-03-24 – | Просмотров: 457
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В данном случае печеночные блинчики готовятся на крахмале, а не на муке..

Рулетики закусочные с рукколой

2019-03-09 – | Просмотров: 739
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Просто, быстро, на любой случай.

Корейка, запеченная в аджике

2019-02-20 – | Просмотров: 700
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Можно есть в качестве буженины, а можно подать в горячем виде с гарниром.

Хе из куриных грудок

2019-01-12 – | Просмотров: 909
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Для любителей остренького…

Грудинка «Аппетитная»

2018-12-29 – | Просмотров: 581
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Вкуснейшая свиная щечка на рождественский стол.

Террин «Боярин»

2018-12-27 – | Просмотров: 776
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Подается как в горячем, так и в холодном виде.

Свинина запеченная маринованная

2018-12-24 – | Просмотров: 952
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Нежнейшее холодное мясо для праздничного стола.

Куриные шарики с сыром

2018-12-23 – | Просмотров: 1 392
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Всегда хит любого застолья.

Паштет из куриной печени с нутом

2018-12-21 – | Просмотров: 409
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Прекрасно подойдет для приготовления бутербродов, тарталеток, закусочных тортов или рулетов.

Мясная закуска «Люкс»

2018-03-05 – | Просмотров: 2 981
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Рецепт от соседки, у которой эта закуска присутствует на каждом застолье.

Паштет из куриной печени с черносливом

2018-03-01 – | Просмотров: 651
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Нежный и тающий, с приятной кислинкой чернослива.

Закуска из говяжьего сердца с орехами

2018-02-26 – | Просмотров: 1 440
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На все случаи…

Цыпленок под майонезом

2018-01-17 – | Просмотров: 1 029
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Не смотря на очевидную простоту, получается очень вкусно.

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