Рецепты из категории: Вторые блюда из мяса
Пармиджана из баклажанов с фаршем
Бесподобно вкусная и нежная итальянская запеканка.
Кюфта в овощном соте
Ароматное блюдо арабской кухни.
Запеканка «Ленивые голубцы»
Не такая уж ленивая, но очень вкусная…
Овощное рагу со свининой и рисом
Наполнит ваш дом летними ароматами…
Соус из фарша с овощами
Этот элементарный соус отлично дополнит спагетти в летний период.
Датские фрикадельки
Популярны во всем мире.
Говядина, тушеная с консервированным зеленым горошком
Нежное мяско с восхитительной подливкой.
Свинина по-японски
Нежное мяско с неповторимым вкусом.
Котлеты «Женское бёдрышко»
Нежные и ароматные турецкие котлеты.
Запеченная свинина «Петергоф»
Еще одна вкусная вариация на тему запеченного мяса с картофелем под сыром.
Свинина с фасолью и грибами по-гомельски
Сытное блюдо белорусской кухни.
Клопс из телятины
Для совсем ленивых…
Свинина с брюссельской капустой по-китайски
Прекрасный вариант для быстрого и вкусного ужина.
Свиной гуляш «Разгуляевский»
Дополните его картофельным пюре, спагетти или рассыпчатым рисом — и можно накормить большую компанию.
Свинина по-егерски
Пикантное мясо.
Гуляш с печенью «Полтавский»
Очень интересное дополнение говядины печенью.