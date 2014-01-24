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2014-01-24 – | Просмотров: 4 394

Чудесные закусочные пирожки, от которых в восторге и взрослые, и дети…

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Рецепты из категории: Вторые блюда из мяса

Пармиджана из баклажанов с фаршем

2017-08-13 – | Просмотров: 3 373
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Бесподобно вкусная и нежная итальянская запеканка.

Кюфта в овощном соте

2017-08-07 – | Просмотров: 1 597
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Ароматное блюдо арабской кухни.

Запеканка «Ленивые голубцы»

2017-08-01 – | Просмотров: 2 812
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Не такая уж ленивая, но очень вкусная…

Овощное рагу со свининой и рисом

2017-07-25 – | Просмотров: 2 288
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Наполнит ваш дом летними ароматами…

Соус из фарша с овощами

2017-07-19 – | Просмотров: 2 154
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Этот элементарный соус отлично дополнит спагетти в летний период.

Датские фрикадельки

2017-07-12 – | Просмотров: 2 456
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Популярны во всем мире.

Говядина, тушеная с консервированным зеленым горошком

2017-07-05 – | Просмотров: 3 219
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Нежное мяско с восхитительной подливкой.

Свинина по-японски

2017-06-18 – | Просмотров: 3 148
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Нежное мяско с неповторимым вкусом.

Котлеты «Женское бёдрышко»

2017-05-29 – | Просмотров: 2 133
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Нежные и ароматные турецкие котлеты.

Запеченная свинина «Петергоф»

2017-05-16 – | Просмотров: 2 186
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Еще одна вкусная вариация на тему запеченного мяса с картофелем под сыром.

Свинина с фасолью и грибами по-гомельски

2017-04-24 – | Просмотров: 4 980
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Сытное блюдо белорусской кухни.

Клопс из телятины

2017-04-22 – | Просмотров: 1 373
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Для совсем ленивых…

Свинина с брюссельской капустой по-китайски

2017-04-04 – | Просмотров: 1 504
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Прекрасный вариант для быстрого и вкусного ужина.

Свиной гуляш «Разгуляевский»

2017-03-22 – | Просмотров: 2 922
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Дополните его картофельным пюре, спагетти или рассыпчатым рисом — и можно накормить большую компанию.

Свинина по-егерски

2017-03-17 – | Просмотров: 1 964
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Пикантное мясо.

Гуляш с печенью «Полтавский»

2017-03-10 – | Просмотров: 876
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Очень интересное дополнение говядины печенью.

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