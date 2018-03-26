Мясная запеканка с брюссельской капустой и помидорами

Очень сочная и ароматная.

Ингредиенты: 500 г мясного фарша

150 г сыра

3 яйца

1/2 стакана молока

300 г брюссельской капусты

2-3 помидора

Соль, специи по вкусу

Яйца взбить с молоком, солью и специями:

В смазанную форму выложить фарш, не приминая:

В поверхность воткнуть капусту:

И разложить ломтики помидоров:

Залить взбитыми яйцами с молоком:

Выпекать при 190 градусах 40 минут:

Присыпать тертым сыром:

Вернуть в духовку еще на 20 минут: