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Мясная запеканка с брюссельской капустой и помидорами
Автор: Оля, 2018-03-26 | Просмотров: 528
Представленный рецепт "Мясная запеканка с брюссельской капустой и помидорами", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Брюссельская капуста, Молоко, Мясной фарш, Помидоры, Сыр, Яйца . Похожие фоторецепты блюда Мясная запеканка с брюссельской капустой и помидорами Вы можете найти в меню Блюда из рубленого мяса, Вторые блюда, Вторые блюда из мяса, От 1-го года до 3-х лет, Рецепты для беременных и кормящих мам, Рецепты для детей
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