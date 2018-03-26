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Мясная запеканка с брюссельской капустой и помидорами

Автор: , 2018-03-26 | Просмотров: 528
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Очень сочная и ароматная.
myasnaya zapekanka s brusselskoy kapustoy i pomidoramy_02 Ингредиенты:

  • 500 г мясного фарша
  • 150 г сыра
  • 3 яйца
  • 1/2 стакана молока
  • 300 г брюссельской капусты
  • 2-3 помидора
  • Соль, специи по вкусу
Яйца взбить с молоком, солью и специями:
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В смазанную форму выложить фарш, не приминая:
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В поверхность воткнуть капусту:
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И разложить ломтики помидоров:
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Залить взбитыми яйцами с молоком:
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Выпекать при 190 градусах 40 минут:
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Присыпать тертым сыром:
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Вернуть в духовку еще на 20 минут:
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Немного остудить, нарезать на куски и подать:
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