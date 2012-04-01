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С этим вкусным, сытным рагу и мяса не надо… Но, при необходимости, им можно замечательно гарнировать отварные сардельки или сосиски.
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|Ингредиенты:
- 6-8 картофелин
- 300 г свежих грибов
- 1 морковь
- 1 луковица
- 50 г сливочного масла
- 2 столовые ложки сметаны
- 1 столовая ложка томатной пасты
- 1 столовая ложка муки
- Чеснок, укроп по вкусу
- Соль, молотый черный перец, перец горошком, лавровый лист
|В сотейнике на растительном масле пассировать луковицу:
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|Всыпать нашинкованные пластинками грибы и жарить до выпаривания жидкости:
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|Добавить крупно нарезанную морковь и жарить 2-3 минуты:
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|Всыпать крупно нарезанный картофель и жарить, мешая, до легкого зарумянивания:
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|Затем влить немного воды, положить кусочек сливочного масла, специи и тушить на небольшом огне под крышкой 7-8 минут:
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|Сметану соединить с томатной пастой и мукой:
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|Массу положить в кастрюлю, посолить, перемешать. Тушить еще 5-7 минут (до мягкости картофеля):
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|В конце заправить зеленью и чесноком. Настоять под крышкой 15-20 минут:
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|Подавать в качестве гарнира или как самостоятельное блюдо, посыпав зеленью:
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Представленный рецепт "Картофельное рагу с грибами и томатом", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Грибы
, Картофель
, лук
, Морковь
, Сметана
, Томатная паста
, Шампиньоны
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Супер, просто и вкусно. Готовлю уже второй раз.