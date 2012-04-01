Главная » Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня

Картофельное рагу с грибами и томатом

Автор: , 2012-04-01 One Comment | Просмотров: 7 450
Картофельное рагу с грибами и томатом
С этим вкусным, сытным рагу и мяса не надо… Но, при необходимости, им можно замечательно гарнировать отварные сардельки или сосиски.
Картофельное рагу с грибами и томатом Ингредиенты:

  • 6-8 картофелин
  • 300 г свежих грибов
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 50 г сливочного масла
  • 2 столовые ложки сметаны
  • 1 столовая ложка томатной пасты
  • 1 столовая ложка муки
  • Чеснок, укроп по вкусу
  • Соль, молотый черный перец, перец горошком, лавровый лист
В сотейнике на растительном масле пассировать луковицу:
Картофельное рагу с грибами и томатом
Всыпать нашинкованные пластинками грибы и жарить до выпаривания жидкости:
Картофельное рагу с грибами и томатом
Добавить крупно нарезанную морковь и жарить 2-3 минуты:
Картофельное рагу с грибами и томатом
Всыпать крупно нарезанный картофель и жарить, мешая, до легкого зарумянивания:
Картофельное рагу с грибами и томатом
Затем влить немного воды, положить кусочек сливочного масла, специи и тушить на небольшом огне под крышкой 7-8 минут:
Картофельное рагу с грибами и томатом
Сметану соединить с томатной пастой и мукой:
Картофельное рагу с грибами и томатом
Массу положить в кастрюлю, посолить, перемешать. Тушить еще 5-7 минут (до мягкости картофеля):
Картофельное рагу с грибами и томатом
В конце заправить зеленью и чесноком. Настоять под крышкой 15-20 минут:
Картофельное рагу с грибами и томатом
Подавать в качестве гарнира или как самостоятельное блюдо, посыпав зеленью:
Картофельное рагу с грибами и томатом
Представленный рецепт "Картофельное рагу с грибами и томатом", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , , , . Похожие фоторецепты блюда Картофельное рагу с грибами и томатом Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня


Рекомендую приготовить:

  • Картофельное рагу с грибами
  • Картофельное пюре с жареными грибами
  • Гороховый суп с грибами и томатом
  • Рагу из кальмаров по-португальски
  • Картофельное пюре с брокколи

    • One Comment »

    Оставить комментарий

    Вы можете добавить свой комментарий или подписаться на комментарии RSS

    Будьте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.

    Вы можете использовать следующие теги: 

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

    Установить аватар для комментариев на Харч.ру, пожалуйста, зарегистрируйтесь Gravatar

    Добавить изображение к комментарию

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.



    Return to Top ▲Return to Top ▲