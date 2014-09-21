Сливовый пирог со сгущенкой

Ингредиенты: 120 г сливочного масла

2 яйца

3 столовые ложки сметаны

120 г сахара

Около 500 г муки

1 пакетик ванили

1 пакетик разрыхлителя Для начинки: 500 г слив

1 банка сгущенки

200 мл сливок 20%

4 яйца

1 пакетик ванили