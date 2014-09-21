Представленный рецепт "Сливовый пирог со сгущенкой", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Сгущенка
, Сливки
, Сливочное масло
, Сливы
, Сметана
, Яйца
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, Сладкая выпечка
Сколько у вас форма в диаметре?
Людмила, низкая, 26 см. Но можно вполне использовать любую другую, лишь следить, чтобы серединка «схватилась».
Оля, а можно попробовать в начинку яблоки вместо слив, как Вы считаете?
Елена, почему бы и нет. Просто отрегулируйте количество сахара, поскольку сливовая выпечка требует большей сладости.
Делала по рецепту. Очень вкусно получилось, спасибо!!!
Делала по рецепту. Получается вкусно. И пирог большой, точно всем хватит. Хотя пирог пропекся, заливная часть получилась несколько «водянистой». Хотелось бы более «суфлеподобную», как она предполагается по рецепту. Возможно, сливы очень сочные попались. Поэтому вопрос: стоит ли присыпать сливы крахмалом или можно добавить в заливку 1-2 ст.ложки манки?
Ирина, если вы любите более плотную структуру начинки, то в нее можно добавить 1 столовую ложку муки, крахмала или манки.
Приготовила…не понравилось…заливка водянистая…по вкусу обыкновенный сладкий омлет! Продуктов жаль…
Наверное вы что-то неправильно сделали, на омлет совсем не похоже и заливка не водянистая! Я делаю этот пирог почти каждую неделю, очень его люблю!
Олечка, судя по количеству яиц на фото, Вы делали половину нормы? Так можно взять?
Ирина, да, у меня было мало слив.