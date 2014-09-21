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Сливовый пирог со сгущенкой

Автор: , 2014-09-21 11 комментариев | Просмотров: 5 627
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Съедается за один присест…
slivoviy pirog so sgughenkoy_02 Ингредиенты:

  • 120 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 3 столовые ложки сметаны
  • 120 г сахара
  • Около 500 г муки
  • 1 пакетик ванили
  • 1 пакетик разрыхлителя

Для начинки:

  • 500 г слив
  • 1 банка сгущенки
  • 200 мл сливок 20%
  • 4 яйца
  • 1 пакетик ванили
Яйца взбить с сахаром и ванилью:
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Ввести растопленное сливочное масло, сметану:
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Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем:
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Быстро замесить тесто:
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Руками распределить по дну и стенкам формы. Поместить в холодильник на 30 минут:
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Для заливки яйца взбить со сгущенкой:
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Добавить сливки, ваниль и взбить:
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В тестяную выемку выложить нарезанные сливы без косточек:
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Равномерно полить заливкой:
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Выпекать при 180 градусах 45 минут:
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Представленный рецепт "Сливовый пирог со сгущенкой", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , , . Похожие фоторецепты блюда Сливовый пирог со сгущенкой Вы можете найти в меню Пирожки, пироги, Сладкая выпечка


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