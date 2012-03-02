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Картофель по-швейцарски «Рёшти»

Автор: , 2012-03-02 4 комментария | Просмотров: 7 764
Картофель по-швейцарски "Рёшти"
По сути — большой драник. Рецептов существует десятки, я предлагаю этот вариант. В идеале использовать небольшую в диаметре сковороду с низкими бортиками.
Картофель по-швейцарски "Рёшти" Ингредиенты:

  • 4-5 средних вареных картофелин
  • 50 г сыра
  • 1 яйцо
  • 20 г сливочного масла
  • 2-3 столовые ложки растительного масла
  • Соль, специи, зелень по вкусу
Картофель натереть на крупной терке:
Картофель по-швейцарски "Рёшти"
Добавить натертый сыр, зелень, вбить яйцо. Посолить, поперчить и тщательно вымесить:
Картофель по-швейцарски "Рёшти"
На сковороде на среднем огне разогреть растительное масло со сливочным. Выложить часть картофельной массы:
Картофель по-швейцарски "Рёшти"
Массу равномерно распределить по сковородке и хорошенько придавить лопаткой, уплотняя. Жарить 5-6 минут до румяности с одной стороны:
Картофель по-швейцарски "Рёшти"
С помощью тарелки или крышки картофельную массу быстро и аккуратно перевернуть:
Картофель по-швейцарски "Рёшти"
Жарить еще 4-5 минут с другой стороны:
Картофель по-швейцарски "Рёшти"
Подавать со сметаной, зеленью, жареными помидорами, сладким перцем, сельдью, малосольной семгой на выбор:
Картофель по-швейцарски "Рёшти"
Представленный рецепт "Картофель по-швейцарски «Рёшти»", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , . Похожие фоторецепты блюда Картофель по-швейцарски «Рёшти» Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня


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    • 4 комментария »

    • Анна
      2012-06-02

      Оля, я правильно поняла , что из указанного количества продуктов выходит несколько порций рёшти? 
      Ответить на этот комментарий »
    • Анна
      2012-06-02

      И еще  — в чем качественное отличие рёшти  от драников, кроме величины? Из рецепта у меня создалось впечатление, что они не просто крупнее, но более плотные, тонкие и хрустящие, это так?  
      Ответить на этот комментарий »
      • Оля
        Оля
        2012-06-03

        Анна, по сути, это большой драник с сыром. Это национальная особенность — жарить его целиком на сковороде. Если не хотите возиться, нажарьте несколько небольших драников — технологически это проще…
        Ответить на этот комментарий »

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