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Представленный рецепт "Картофель по-швейцарски «Рёшти»", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Картофель, Сливочное масло, Сыр, Швейцарская кухня, Яйца . Похожие фоторецепты блюда Картофель по-швейцарски «Рёшти» Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня
Картофель по-швейцарски «Рёшти»
Автор: Оля, 2012-03-02 4 комментария | Просмотров: 7 764
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По сути — большой драник. Рецептов существует десятки, я предлагаю этот вариант. В идеале использовать небольшую в диаметре сковороду с низкими бортиками.
|Ингредиенты:
|Картофель натереть на крупной терке:
|Добавить натертый сыр, зелень, вбить яйцо. Посолить, поперчить и тщательно вымесить:
|На сковороде на среднем огне разогреть растительное масло со сливочным. Выложить часть картофельной массы:
|Массу равномерно распределить по сковородке и хорошенько придавить лопаткой, уплотняя. Жарить 5-6 минут до румяности с одной стороны:
|С помощью тарелки или крышки картофельную массу быстро и аккуратно перевернуть:
|Жарить еще 4-5 минут с другой стороны:
|Подавать со сметаной, зеленью, жареными помидорами, сладким перцем, сельдью, малосольной семгой на выбор:
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Оля, я правильно поняла , что из указанного количества продуктов выходит несколько порций рёшти?
Анна, это зависит от размера сковороды и толщины выкладки. У меня получаются 2 штуки из 4-5 картофелин.
И еще — в чем качественное отличие рёшти от драников, кроме величины? Из рецепта у меня создалось впечатление, что они не просто крупнее, но более плотные, тонкие и хрустящие, это так?
Анна, по сути, это большой драник с сыром. Это национальная особенность — жарить его целиком на сковороде. Если не хотите возиться, нажарьте несколько небольших драников — технологически это проще…