Картофель по-швейцарски «Рёшти»

По сути — большой драник. Рецептов существует десятки, я предлагаю этот вариант. В идеале использовать небольшую в диаметре сковороду с низкими бортиками.

Ингредиенты: 4-5 средних вареных картофелин

50 г сыра

1 яйцо

20 г сливочного масла

2-3 столовые ложки растительного масла

Соль, специи, зелень по вкусу

Картофель натереть на крупной терке:

Добавить натертый сыр, зелень, вбить яйцо. Посолить, поперчить и тщательно вымесить:

На сковороде на среднем огне разогреть растительное масло со сливочным. Выложить часть картофельной массы:

Массу равномерно распределить по сковородке и хорошенько придавить лопаткой, уплотняя. Жарить 5-6 минут до румяности с одной стороны:

С помощью тарелки или крышки картофельную массу быстро и аккуратно перевернуть:

Жарить еще 4-5 минут с другой стороны: