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Мясо по-цюрихски
Автор: Оля,
2018-07-10
| Просмотров: 2 307
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Очень нежное швейцарское блюдо.
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|Ингредиенты:
- 800 г мякоти телятины
- 2 луковицы
- Цедра 1 лимона
- 150 г жирных сливок
- 30 г сливочного масла
- 1 стакан белого сухого вина
- Соль, молотый черный перец, , душистый перец, лавровый лист, петрушка
|В сотейнике раскалить сливочное масло пополам со сливочным:
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|Добавить нарезанную средними кусочками телятину и зарумянить со всех сторон:
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|Всыпать лук, поперчить и слегка пассеровать:
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|Влить 0,5 стакана воды, вино. Положить специи и тушить при приоткрытой крышке 50 минут:
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|Затем добавить сливки, лимонную цедру, петрушку:
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|Потомить все вместе 10 минут. Посолить по вкусу:
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|Подавать с гарниром по вкусу, поливая получившейся подливой:
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Представленный рецепт "Мясо по-цюрихски", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Белое вино
, Лимонная цедра
, лук
, Сливки
, Сливочное масло
, Телятина
, Швейцарская кухня
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