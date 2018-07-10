Мясо по-цюрихски

Ингредиенты: 800 г мякоти телятины

2 луковицы

Цедра 1 лимона

150 г жирных сливок

30 г сливочного масла

1 стакан белого сухого вина

Соль, молотый черный перец, , душистый перец, лавровый лист, петрушка