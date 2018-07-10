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Мясо по-цюрихски

Автор: , 2018-07-10 | Просмотров: 2 307
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Очень нежное швейцарское блюдо.
myaso po-curihsky_8 Ингредиенты:

  • 800 г мякоти телятины
  • 2 луковицы
  • Цедра 1 лимона
  • 150 г жирных сливок
  • 30 г сливочного масла
  • 1 стакан белого сухого вина
  • Соль, молотый черный перец, , душистый перец, лавровый лист, петрушка
В сотейнике раскалить сливочное масло пополам со сливочным:
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Добавить нарезанную средними кусочками телятину и зарумянить со всех сторон:
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Всыпать лук, поперчить и слегка пассеровать:
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Влить 0,5 стакана воды, вино. Положить специи и тушить при приоткрытой крышке 50 минут:
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Затем добавить сливки, лимонную цедру, петрушку:
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Потомить все вместе 10 минут. Посолить по вкусу:
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Подавать с гарниром по вкусу, поливая получившейся подливой:
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Представленный рецепт "Мясо по-цюрихски", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , , , . Похожие фоторецепты блюда Мясо по-цюрихски Вы можете найти в меню Вторые блюда из мяса, Тушеное мясо


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