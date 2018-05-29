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Мясной рулет с луком и морковью
Автор: Оля, 2018-05-29 | Просмотров: 1 176
Представленный рецепт "Мясной рулет с луком и морковью", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Батон, лук, Морковь, Мясной фарш, Яйца . Похожие фоторецепты блюда Мясной рулет с луком и морковью Вы можете найти в меню Блюда из рубленого мяса, Вторые блюда, Вторые блюда из мяса, От 3-х до 7-ми лет, Рецепты для беременных и кормящих мам, Рецепты для детей
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