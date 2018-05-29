Мясной рулет с луком и морковью

Какой принцип при закупке продуктов Вы используете чаще всего?

Покупаю раз в неделю и строго по списку - прекрасно знаю об "эффекте супермаркета"

Предпочитаю колхозные рынки и ярмарки выходного дня

Затариваюсь по дороге домой в ближайшем супермаркете или "магазине на углу"

В последнее время очень нравится заказ продуктов через интернет

Постоянно отслеживаю "сыр в мышеловке": распродажи, скидки, акции, дегустации

В магазине веду себя спонтанно и хаотично - беру все, что попадается под руку

Составляю меню на неделю и покупаю продукты под конкретные блюда

У меня нет единой линии поведения - все зависит от наличия средств, настроения и иных факторов Просмотреть результаты