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Мясной рулет с луком и морковью

Автор: , 2018-05-29 | Просмотров: 1 176
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Нежный и сочный.
myasnoy rulet s lukom i morkoviu_2 Ингредиенты:

  • 700 г мясного фарша
  • 2-3 ломтика булки
  • 2 яйца
  • 2 столовые ложки майонеза
  • 1 крупная морковь
  • 2 луковицы
  • Соль, молотый черный перец, мускатный орех
Лук пережарить с морковью. Посолить, поперчить по вкусу и остудить:
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К фаршу добавить размоченную и отжатую булку. Вбить яйца, посолить, поперчить и тщательно вымесить:
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Поверхность выстелить фольгой, которую слегка смазать маслом. Выложить фарш в прямоугольник толщиной 6-7 мм:
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На 2/3 поверхности распределить овощную зажарку:
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Подтягивая фольгу, свернуть фарш плотным рулетом. Края защипать:
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Края фольги завернуть. Поместить в духовку при 190 градусах:
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Вынуть через 35 минут:
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Нарезать поперек на куски и подать с гарниром по вкусу:
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Представленный рецепт "Мясной рулет с луком и морковью", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , . Похожие фоторецепты блюда Мясной рулет с луком и морковью Вы можете найти в меню Блюда из рубленого мяса, Вторые блюда, Вторые блюда из мяса, От 3-х до 7-ми лет, Рецепты для беременных и кормящих мам, Рецепты для детей


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