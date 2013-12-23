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Картошка «Праздничная»

Автор: , 2013-12-23 17 комментариев | Просмотров: 18 591
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Очень вкусный картофель от моей подруги, который мы с удовольствием поедаем на всех мероприятиях. В него можно добавлять, что душа пожелает — мясо, курицу, любые овощи, грибы и даже ананасы… Важно лишь соблюдать 3 правила: картофеля должно быть не менее 60% от общей массы продуктов; ингредиенты необходимо нарезать соломкой; запекать блюдо нужно на противне. Я сделала с курицей и все исчезло просто моментально…
kartoshka prazdnichnaya_8 Ингредиенты:

  • 600 г курицы (у меня — филе бедер)
  • 8-10 картофелин
  • 2 луковицы
  • 4 столовые ложки майонеза (сметаны)
  • Соль, чеснок, зелень, специи по вкусу
Курицу нарезать продолговатыми ломтиками:
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Добавить картофель, нарезанный соломкой:
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Лук — полукольцами:
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Добавить майонез, чеснок, зелень, специи, соль и перемешать. Выложить слоем на противень:
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Поместить в духовку при 190-200 градусах:
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Вынуть через 35-40 минут. Посыпать зеленью и подать:
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Представленный рецепт "Картошка «Праздничная»", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , . Похожие фоторецепты блюда Картошка «Праздничная» Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Избранные рецепты, Рецепт дня


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    • 17 комментариев »

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