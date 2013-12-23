Картошка «Праздничная»

Очень вкусный картофель от моей подруги, который мы с удовольствием поедаем на всех мероприятиях. В него можно добавлять, что душа пожелает — мясо, курицу, любые овощи, грибы и даже ананасы… Важно лишь соблюдать 3 правила: картофеля должно быть не менее 60% от общей массы продуктов; ингредиенты необходимо нарезать соломкой; запекать блюдо нужно на противне. Я сделала с курицей и все исчезло просто моментально…