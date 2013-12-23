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Картошка «Праздничная»
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Очень вкусный картофель от моей подруги, который мы с удовольствием поедаем на всех мероприятиях. В него можно добавлять, что душа пожелает — мясо, курицу, любые овощи, грибы и даже ананасы… Важно лишь соблюдать 3 правила: картофеля должно быть не менее 60% от общей массы продуктов; ингредиенты необходимо нарезать соломкой; запекать блюдо нужно на противне. Я сделала с курицей и все исчезло просто моментально…
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|Ингредиенты:
- 600 г курицы (у меня — филе бедер)
- 8-10 картофелин
- 2 луковицы
- 4 столовые ложки майонеза (сметаны)
- Соль, чеснок, зелень, специи по вкусу
|Курицу нарезать продолговатыми ломтиками:
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|Добавить картофель, нарезанный соломкой:
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|Лук — полукольцами:
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|Добавить майонез, чеснок, зелень, специи, соль и перемешать. Выложить слоем на противень:
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|Поместить в духовку при 190-200 градусах:
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|Вынуть через 35-40 минут. Посыпать зеленью и подать:
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Представленный рецепт "Картошка «Праздничная»", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Картофель
, лук
, Майонез
, Чеснок
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добрый день,готовлю подобное блюдо много лет… это блюдо-выручалка ,когда на пороге нежданные гости…только я ещё обычно какую-нибудь овощную заморозку добавляю к картошке и курице.. всё,что в морозилке : грибы,стручковую фасоль,цветную капусту,или разные овощные смеси…. можно играть с заливкой, например не только майонез, но можно и сметану и кетчуп- в произвольных смесях… каждый раз получается немного другой вкус,но всегда неизменно быстро и вкусно.:)
Оля, добрый день. А можете опубликовать свое меню на новогодний стол со ссылками на рецепты? Очень интересно именно Ваше меню, поскольку я на 100% доверяю Вашему вкусу.
Присоединяюсь к Лидии. Уже больше 2-х лет использую для новых рецептов только Ваш сайт. Спасибо большое! С наступающими праздниками Вас и всех почитателей Вашего сайта!!!!
И я!
И я! И я! И я того же мнения!
Я тоже многое готовлю по вашим рецептам.Очень вкусно.Спасибо вам большое.
И я хочу узнать Ваше меню.Я Доверяю свой стол только Вам.
К сожалению, до сих пор еще не знаю, где и как будем встречать наступающий год. Поэтому и меню особого не заготавливала. Но у меня на новогоднем столе все вполне традиционно — оливье, селедка под шубой, холодец, домашняя мясная нарезка, бутерброды с икоркой. А первого числа — окрошка и домашние пельмешки с бульоном. Знаю точно, что в этом году буду делать овсяное печенье, чтобы задобрить Лошадку.
А можно рецепт овсяного печенья. Пожайлуста
Елена, если только успею выложить 31-го числа…
Я тоже хотела бы присоединится ко всем! Но у меня вопросик, лежит филе индейки, можно с ним так сделать? И выкладываем все одним слоем?
Приготовила, отличная картошечка получилась!!! Спасибо!!!
Оленька, ответьте мне пожалуйста!!!!
Позволю мебе ответить Ане)) с индейкой я делала- хорошо получается. Она чуть жостче курицы, ее тоненькими полосочками нарезать нужно. И выкладывать все одним слоем, тогда все продукты касаются друг друга каждым кусочком и пропитываются запахами…
Анна, спасибо Вам большое за совет. А то тут не дождешься ответа. Будем пробовать с индейкой.
Да, всем гостям понравилось, даже просили добавку
Спасибо! Отличный рецепт