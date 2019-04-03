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Пилав с фаршем и фасолью
Автор: Оля, 2019-04-03 | Просмотров: 508
Представленный рецепт "Пилав с фаршем и фасолью", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: лук, Морковь, Мясной фарш, Рис, Фасоль красная консервированная . Похожие фоторецепты блюда Пилав с фаршем и фасолью Вы можете найти в меню Блюда из рубленого мяса, Вторые блюда, Вторые блюда из мяса, От 3-х до 7-ми лет, Рецепты для беременных и кормящих мам, Рецепты для детей
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