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Пилав с фаршем и фасолью

Автор: , 2019-04-03 | Просмотров: 508
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Для быстрого и сытного ужина.
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 Ингредиенты:

  • 400 г мясного фарша
  • 1 стакан риса
  • 1 банка консервированной красной фасоли
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • Соль, специи по вкусу
Рис отварить до готовности в подсоленной воде. Откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой:
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В сотейнике на масле пассеровать лук:
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Добавить фарш, поперчить и обжарить:
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Всыпать морковь. Жарить до мягкости:
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Затем всыпать промытую фасоль. Перемешать:
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Добавить рис:
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Прогреть все вместе, досолив по вкусу:
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Подавать с салатами и овощами по вкусу:
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Представленный рецепт "Пилав с фаршем и фасолью", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , . Похожие фоторецепты блюда Пилав с фаршем и фасолью Вы можете найти в меню Блюда из рубленого мяса, Вторые блюда, Вторые блюда из мяса, От 3-х до 7-ми лет, Рецепты для беременных и кормящих мам, Рецепты для детей


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