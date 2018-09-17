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Свинина с молодой капустой в рукаве

Автор: , 2018-09-17 | Просмотров: 841
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Очень просто и вкусно.
svinina s molodoy kapustoy v rukave_7 Ингредиенты:

  • 700 г мякоти свинины
  • 1 кг молодой капусты
  • 80 г сливочного масла
  • 1 луковица
  • Соль, молотый черный перец, тимьян, душистый перец, лавровый лист, порошок чеснока
На сковороде разогреть сливочное масло. Выложить нарезанное кусочками мясо и зарумянить со всех сторон:
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Добавить лук, посыпать специями и пассеровать. Снять с огня:
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Добавить нашинкованную шашками капусту, соль и перемешать:
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Сложить в рукав для запекания. Концы зафиксировать:
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Запекать при 180 градусах 50 минут:
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Подавать со сметанным соусом:
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Представленный рецепт "Свинина с молодой капустой в рукаве", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , . Похожие фоторецепты блюда Свинина с молодой капустой в рукаве Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из мяса, Запеченное мясо, Рецепты для беременных и кормящих мам


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