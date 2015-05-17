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Капуста, тушеная с чечевицей

Автор: , 2015-05-17 7 комментариев | Просмотров: 4 315
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Один из любимейших гарниров к курице…
kapusta tushenaya s chechevicey_2 Ингредиенты:

  • 1 стакан чечевицы
  • 300 г капусты
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1 столовая ложка томатной пасты
  • Соль, молотый черный перец, перец душистый, лавровый лист
В сотейнике пассеровать луковицу:
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Добавить тертую морковь, обжарить:
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Всыпать нашинкованную капусту. Жарить, помешивая, 4 минуты:
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Добавить чечевицу. Перемешать:
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Положить специи, томатную пасту. Жарить еще пару минут:
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Влить 2 стакана воды (бульона). Посолить:
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Накрыть крышкой и томить при слабом кипении 20 минут:
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Аккуратно перемешать и подать:
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Представленный рецепт "Капуста, тушеная с чечевицей", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , , , . Похожие фоторецепты блюда Капуста, тушеная с чечевицей Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп


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