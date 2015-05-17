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Капуста, тушеная с чечевицей
Автор: Оля, 2015-05-17 7 комментариев | Просмотров: 4 315
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Оля, а чечевицу замачивать? И успеет ли чечевица свариться за 20 минут?
не успевает, нужно замачивать
всё зависит от чечевицы
Оля,вы чечевицу замачивали?если да,то на сколько по времени?
Татьяна, я использую сорта, которые замачивать не надо. И варятся они очень быстро.
Спасибо!)