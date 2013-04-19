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Капуста, тушеная с картофелем и фасолью
Автор: Оля, 2013-04-19 7 комментариев | Просмотров: 14 857
Представленный рецепт "Капуста, тушеная с картофелем и фасолью", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Капуста, Картофель, лук, Морковь, Постная кухня, Постные рецепты, Томатная паста, Фасоль, Фасоль консервированная . Похожие фоторецепты блюда Капуста, тушеная с картофелем и фасолью Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня
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А фасоль у Вас в томатном соусе?
Татьяна, у меня — в томатном соусе. Но это не принципиально, можно просто обычную.
Хороший вариант для ужина…Спасибо!
То есть консервированную фасоль не промывать, да?
Оксана, в этом рецепте не обязательно.
Взяла для ужина. Думаю, что очень сытно.
Для поста грядущего — просто незаменимо!!!