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Капуста, тушеная с картофелем и фасолью

Автор: , 2013-04-19 7 комментариев | Просмотров: 14 857
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Сытное рагу из традиционных зимних овощей.
kapusta tushenaya s kartofelem i fasoliu_8 Ингредиенты:

  • 1/3 кочана капусты
  • 1 банка консервированной фасоли (1 стакан отварной)
  • 2-3 картофелины
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1 столовая ложка томатной пасты
  • Соль, специи по вкусу
В сотейнике на масле пассеровать лук:
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Добавить морковь, слегка обжарить:
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Заложить нарезанный картофель. Жарить 3-4 минуты, помешивая:
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Всыпать нашинкованную шашками капусту. Накрыть крышкой. Потушить, иногда мешая, 5-6 минут:
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Добавить фасоль вместе с жидкостью, специи:
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Посолить по вкусу и протушить все вместе 5 минут:
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Подавать как в горячем, так и в холодном виде:
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Представленный рецепт "Капуста, тушеная с картофелем и фасолью", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , , , , , . Похожие фоторецепты блюда Капуста, тушеная с картофелем и фасолью Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня


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