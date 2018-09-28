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Кабачковая запеканка с фаршем и колбасным сыром
Автор: Оля, 2018-09-28 | Просмотров: 854
Представленный рецепт "Кабачковая запеканка с фаршем и колбасным сыром", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Кабачки, Копченый сыр, лук, Мясной фарш, Сыр, Яйца . Похожие фоторецепты блюда Кабачковая запеканка с фаршем и колбасным сыром Вы можете найти в меню Блюда из рубленого мяса, Вторые блюда, Вторые блюда из мяса, От 3-х до 7-ми лет, Рецепты для беременных и кормящих мам, Рецепты для детей
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