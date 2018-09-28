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Кабачковая запеканка с фаршем и колбасным сыром

Автор: , 2018-09-28 | Просмотров: 854
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Большая, сытная, аппетитная.
zapekanka is kabachkov s farshem i kolbasnim sirom_8 Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков
  • 400 г мясного фарша
  • 200 г колбасного сыра
  • 150 г твердого сыра
  • 4 яйца
  • 1 стакан муки
  • 50 мл растительного масла
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • 1 луковица
  • Соль, специи, зелень по вкусу
Кабачки очистить и натероеть на крупной терке:
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Добавить тертый твердый и колбасный сыр, муку, разрыхлитель, масло, яйца, зелень, соль и тщательно вымесить:
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Половину массы выложить в смазанную форму для запекания:
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Сверху распределить фарш. Присыпать измельченным луком, солью, перцем:
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Накрыть оставшейся массой и разровнять:
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Выпекать при 190 градусах под фольгой 40 минут и еще 20 минут без фольги:
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Остудить, нарезать на порционные куски и подать:
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Представленный рецепт "Кабачковая запеканка с фаршем и колбасным сыром", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , , . Похожие фоторецепты блюда Кабачковая запеканка с фаршем и колбасным сыром Вы можете найти в меню Блюда из рубленого мяса, Вторые блюда, Вторые блюда из мяса, От 3-х до 7-ми лет, Рецепты для беременных и кормящих мам, Рецепты для детей


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