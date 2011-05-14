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Представленный рецепт "Овощной пилав", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Кабачки, лук, Морковь, Помидоры, Постная кухня, Постные рецепты, Рис, Сладкий перец, Цветная капуста . Похожие фоторецепты блюда Овощной пилав Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня, Рецепты для беременных и кормящих мам
Овощной пилав
Автор: Оля, 2011-05-14 2 комментария | Просмотров: 4 698
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В такой плов можно добавить абсолютно любые овощи на ваш вкус. Нам нравится такое сочетание.
|Ингредиенты:
|Рис отварить почти до готовности, хорошо промыть холодной водой:
|В глубокой посуде с толстым дном пассировать лук:
|Добавить морковь и жарить с минуту:
|Добавить разобранную на мелкие соцветия цветную капусту и жарить минуты 3, мешая:
|Всыпать крупно нарезанные кабачки, перемешать:
|Добавить полоски сладкого перца:
|Тертые томаты без кожицы, специи. Тушить 3-4 минуты, помешивая:
|Всыпать рис, посолить:
|Прогреть пару минут, мешая, и снять с огня:
|Подавать в качестве гарнира или как основное овощное блюдо:
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Вкуснятина!)
Алиса, спасибо.