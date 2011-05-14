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Овощной пилав

Автор: , 2011-05-14 2 комментария | Просмотров: 4 698
Овощной пилав
В такой плов можно добавить абсолютно любые овощи на ваш вкус. Нам нравится такое сочетание.
Овощной пилав Ингредиенты:

  • 1 стакан риса
  • 1 средний кочан цветной капусты
  • 1 кабачок
  • 2-3 сладких перца
  • 3-4 спелых помидора
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • Соль, специи по вкусу
Рис отварить почти до готовности, хорошо промыть холодной водой:
Овощной пилав
В глубокой посуде с толстым дном пассировать лук:
Овощной пилав
Добавить морковь и жарить с минуту:
Овощной пилав
Добавить разобранную на мелкие соцветия цветную капусту и жарить минуты 3, мешая:
Овощной пилав
Всыпать крупно нарезанные кабачки, перемешать:
Овощной пилав
Добавить полоски сладкого перца:
Овощной пилав
Тертые томаты без кожицы, специи. Тушить 3-4 минуты, помешивая:
Овощной пилав
Всыпать рис, посолить:
Овощной пилав
Прогреть пару минут, мешая, и снять с огня:
Овощной пилав
Подавать в качестве гарнира или как основное овощное блюдо:
Овощной пилав
Представленный рецепт "Овощной пилав", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , , , , , . Похожие фоторецепты блюда Овощной пилав Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня, Рецепты для беременных и кормящих мам


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    • 2 комментария »

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