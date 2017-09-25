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Шарови со свининой

Автор: , 2017-09-25 | Просмотров: 2 140
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Ароматнейшее армянское блюдо.
sharovy so svininoy_02 Ингредиенты:

  • 700 г свинины
  • 600 г картофеля
  • 2 баклажана
  • 2 сладких перца
  • 3 спелых помидора
  • 1 луковица
  • 80 г сливочного масла
  • Зелень кинзы и петрушки
  • Соль, молотый черный перец, чили, базилик, майоран, гвоздика, душистый перец, лавровый лист
Мясо нарезать кусочками и выложить на сковороду с разогретым маслом. Посыпать специями и зарумянить со всех сторон:
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В сотейник выложить слоями нарезанный картофель:
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Лук:
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Мясо:
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Баклажаны:
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Сладкий перец:
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Помидоры:
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Влить 1,5 стакана кипятка. Сверху посолить. Посыпать зеленью, разложить кусочки сливочного масла:
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Плотно накрыть крышкой и тушить при слабом кипении 50 минут:
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Подавать, посыпав свежей зеленью:
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Представленный рецепт "Шарови со свининой", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , , , , . Похожие фоторецепты блюда Шарови со свининой Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из мяса, Рецепты для беременных и кормящих мам, Тушеное мясо


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