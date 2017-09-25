Главная » Вторые блюда, Вторые блюда из мяса, Рецепты для беременных и кормящих мам, Тушеное мясо
Шарови со свининой
Автор: Оля,
2017-09-25
| Просмотров: 2 140
|
|
Ароматнейшее армянское блюдо.
|
|Ингредиенты:
- 700 г свинины
- 600 г картофеля
- 2 баклажана
- 2 сладких перца
- 3 спелых помидора
- 1 луковица
- 80 г сливочного масла
- Зелень кинзы и петрушки
- Соль, молотый черный перец, чили, базилик, майоран, гвоздика, душистый перец, лавровый лист
|Мясо нарезать кусочками и выложить на сковороду с разогретым маслом. Посыпать специями и зарумянить со всех сторон:
|
|В сотейник выложить слоями нарезанный картофель:
|
|Лук:
|
|Мясо:
|
|Баклажаны:
|
|Сладкий перец:
|
|Помидоры:
|
|Влить 1,5 стакана кипятка. Сверху посолить. Посыпать зеленью, разложить кусочки сливочного масла:
|
|Плотно накрыть крышкой и тушить при слабом кипении 50 минут:
|
|Подавать, посыпав свежей зеленью:
|
Представленный рецепт "Шарови со свининой", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Армянская кухня
, Баклажаны
, Картофель
, лук
, Помидоры
, Свинина
, Сладкий перец
, Сливочное масло
. Похожие фоторецепты блюда Шарови со свининой Вы можете найти в меню Вторые блюда
, Вторые блюда из мяса
, Рецепты для беременных и кормящих мам
, Тушеное мясо