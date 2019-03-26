Польпетте из индейки с грибами





Очаровательные итальянские фрикадельки.



Ингредиенты: 500 г индюшиного фарша

300 г шампиньонов

1 яйцо

2 столовые ложки молотых сухарей

2 луковицы

100 мл белого сухого вина

100 мл бульона

Соль, молотый черный перец, мускатный орех

К фаршу добавить мелко нарезанную луковицу, сухари, яйцо. Посолить, поперчить, добавить мускатный орех и тщательно вымесить:

Мокрыми руками сформовать небольшие фрикадельки и выложить на сковороду с разогретым маслом:

Перевернуть, всыпать лук и жарить пару минут, помешивая:

Затем всыпать крупно нарезанные шампиньоны и потушить до выпаривания жидкости:

Затем влить вино, бульон. Подсолить и тушить еще до почти полного выпаривания жидкости: