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Польпетте из индейки с грибами

Автор: , 2019-03-26 | Просмотров: 510
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Очаровательные итальянские фрикадельки.
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 Ингредиенты:

  • 500 г индюшиного фарша
  • 300 г шампиньонов
  • 1 яйцо
  • 2 столовые ложки молотых сухарей
  • 2 луковицы
  • 100 мл белого сухого вина
  • 100 мл бульона
  • Соль, молотый черный перец, мускатный орех
К фаршу добавить мелко нарезанную луковицу, сухари, яйцо. Посолить, поперчить, добавить мускатный орех и тщательно вымесить:
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Мокрыми руками сформовать небольшие фрикадельки и выложить на сковороду с разогретым маслом:
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Перевернуть, всыпать лук и жарить пару минут, помешивая:
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Затем всыпать крупно нарезанные шампиньоны и потушить до выпаривания жидкости:
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Затем влить вино, бульон. Подсолить и тушить еще до почти полного выпаривания жидкости:
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Подавать с гарниром по вкусу:
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Представленный рецепт "Польпетте из индейки с грибами", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , , , , . Похожие фоторецепты блюда Польпетте из индейки с грибами Вы можете найти в меню Блюда из рубленого мяса, Вторые блюда, Вторые блюда из мяса


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