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Польпетте из индейки с грибами
Автор: Оля, 2019-03-26 | Просмотров: 510
Представленный рецепт "Польпетте из индейки с грибами", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Белое сухое вино, Индейка, Итальянская кухня, лук, Сухари, Фарш индюшиный, Шампиньоны, Яйцо . Похожие фоторецепты блюда Польпетте из индейки с грибами Вы можете найти в меню Блюда из рубленого мяса, Вторые блюда, Вторые блюда из мяса
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