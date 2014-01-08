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Кукурузная каша с тыквой

Автор: , 2014-01-08 | Просмотров: 1 662
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Легкая, нежная, с легкой сладостью тыквы и кукурузы…
kukuruznaya kasha s tikvoy_8 Ингредиенты:

  • 1 стакан кукурузной крупы
  • 200 г тыквы
  • 1 луковица
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 2,5-4 стакана воды или бульона
  • Соль
На сливочном масле пассеровать луковицу:
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Добавить мелко нарезанную, либо тертую тыкву и потушить пару минут:
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Влить воду или бульон (количество зависит от желаемой степени густоты). Подсолить и довести до кипения:
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Тонкой струйкой всыпать крупу:
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Проварить, помешивая, до легкого загустения:
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Снять с огня. Настоять под крышкой 10 минут и подать:
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Представленный рецепт "Кукурузная каша с тыквой", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , . Похожие фоторецепты блюда Кукурузная каша с тыквой Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня, Рецепты для беременных и кормящих мам


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