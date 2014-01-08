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Кукурузная каша с тыквой
Автор: Оля, 2014-01-08 | Просмотров: 1 662
Представленный рецепт "Кукурузная каша с тыквой", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Кукурузная крупа, лук, Сливочное масло, Тыква . Похожие фоторецепты блюда Кукурузная каша с тыквой Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня, Рецепты для беременных и кормящих мам
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