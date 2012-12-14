Главная » Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня
Представленный рецепт "Тушеная капуста с черносливом и свеклой по-датски", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Датская кухня, Квашеная капуста, лук, Свекла, Сливочное масло, Чернослив . Похожие фоторецепты блюда Тушеная капуста с черносливом и свеклой по-датски Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня
Тушеная капуста с черносливом и свеклой по-датски
Автор: Оля, 2012-12-14 | Просмотров: 2 968
|
Замечательный гарнир к птице или дичи. Удачно оттеняет темное мясо.
|Ингредиенты:
|Капусту промыть, сложить в кастрюлю. Залить водой или бульоном, чтобы она лишь слегка прикрывала капусту (2-3 стакана). Положить сливочное масло, всыпать 1 столовую ложку сахара и тушить около 30 минут:
|Луковицу пассеровать на масле:
|Добавить тертую свеклу и жарить еще пару минут:
|Овощи с черносливом добавить к капусте. Положить специи и тушить все вместе еще 10 минут:
|Подавать в качестве гарнира к птице или дичи:
Рекомендую приготовить:
Еще смайлы