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Тушеная капуста с черносливом и свеклой по-датски

Автор: , 2012-12-14 | Просмотров: 2 968
Тушеная капуста с черносливом и свеклой по-датски
Замечательный гарнир к птице или дичи. Удачно оттеняет темное мясо.
Тушеная капуста с черносливом и свеклой по-датски Ингредиенты:

  • 500 г квашеной капусты
  • 1 свекла
  • 100 г чернослива
  • 1 луковица
  • 50 г сливочное масло
  • Соль, перец горошком, гвоздика, лавровый лист
Капусту промыть, сложить в кастрюлю. Залить водой или бульоном, чтобы она лишь слегка прикрывала капусту (2-3 стакана). Положить сливочное масло, всыпать 1 столовую ложку сахара и тушить около 30 минут:
Тушеная капуста с черносливом и свеклой по-датски
Луковицу пассеровать на масле:
Тушеная капуста с черносливом и свеклой по-датски
Добавить тертую свеклу и жарить еще пару минут:
Тушеная капуста с черносливом и свеклой по-датски
Овощи с черносливом добавить к капусте. Положить специи и тушить все вместе еще 10 минут:
Тушеная капуста с черносливом и свеклой по-датски
Подавать в качестве гарнира к птице или дичи:
Тушеная капуста с черносливом и свеклой по-датски
Представленный рецепт "Тушеная капуста с черносливом и свеклой по-датски", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , , . Похожие фоторецепты блюда Тушеная капуста с черносливом и свеклой по-датски Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня


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