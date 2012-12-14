Тушеная капуста с черносливом и свеклой по-датски

Замечательный гарнир к птице или дичи. Удачно оттеняет темное мясо.

Ингредиенты: 500 г квашеной капусты

1 свекла

100 г чернослива

1 луковица

50 г сливочное масло

Соль, перец горошком, гвоздика, лавровый лист

Капусту промыть, сложить в кастрюлю. Залить водой или бульоном, чтобы она лишь слегка прикрывала капусту (2-3 стакана). Положить сливочное масло, всыпать 1 столовую ложку сахара и тушить около 30 минут:

Луковицу пассеровать на масле:

Добавить тертую свеклу и жарить еще пару минут:

Овощи с черносливом добавить к капусте. Положить специи и тушить все вместе еще 10 минут: