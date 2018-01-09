Главная » Блюда из рубленого мяса, Вторые блюда, Вторые блюда из мяса, От 3-х до 7-ми лет, Рецепты для беременных и кормящих мам, Рецепты для детей

Шведские тефтельки

Автор: , 2018-01-09 | Просмотров: 1 368
shvedskie tefyelky_12
Традиционно сопровождаются отварным картофелем и брусничным соусом.
shvedskie tefyelky_02 Ингредиенты:

  • 600 г мясного фарша
  • 100 г плавленого сыра в лотке
  • 100 мл сливок 10%
  • 80 г сливочного масла
  • 3 столовые ложки молотых сухарей
  • 2 крупные луковицы
  • Соль, молотый черный перец, кардамон, мускатный орех, душистый перец
На половине сливочного масла пассеровать 1 луковицу. Остудить:
shvedskie tefyelky_01
К фаршу добавить остывший лук, сухари, молотые специи, соль и тщательно вымесить:
shvedskie tefyelky_03
Мокрыми руками скатать небольшие фрикадельки и выложить на выстеленный промасленным пергаментом противень:
shvedskie tefyelky_04
Поместить в духовку при 200 градусах на 20 минут:
shvedskie tefyelky_05
В это время на оставшемся масле пассеровать вторую луковицу:
shvedskie tefyelky_06
Добавить сыр, влить сливки:
shvedskie tefyelky_07
Прогреть все вместе, слегка подсолить:
shvedskie tefyelky_08
Готовые фрикадельки вынуть из духовки:
shvedskie tefyelky_09
Переложить в кастрюлю, залить соусом:
shvedskie tefyelky_10
Накрыть крышкой и хорошо потрясти, чтобы соус равномерно распределился:
shvedskie tefyelky_11
Немного настоять и подать:
shvedskie tefyelky_12
Представленный рецепт "Шведские тефтельки", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , , . Похожие фоторецепты блюда Шведские тефтельки Вы можете найти в меню Блюда из рубленого мяса, Вторые блюда, Вторые блюда из мяса, От 3-х до 7-ми лет, Рецепты для беременных и кормящих мам, Рецепты для детей


Рекомендую приготовить:

  • Картовница
  • Хот-дог в лаваше
  • Рис с горошком
  • Закуска «Метелки»
  • Рис с овощами по-мексикански

    • Оставить комментарий

    Вы можете добавить свой комментарий или подписаться на комментарии RSS

    Будьте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.

    Вы можете использовать следующие теги: 

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

    Установить аватар для комментариев на Харч.ру, пожалуйста, зарегистрируйтесь Gravatar

    Добавить изображение к комментарию

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.



    Return to Top ▲Return to Top ▲