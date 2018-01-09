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Шведские тефтельки
Автор: Оля,
2018-01-09
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Традиционно сопровождаются отварным картофелем и брусничным соусом.
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|Ингредиенты:
- 600 г мясного фарша
- 100 г плавленого сыра в лотке
- 100 мл сливок 10%
- 80 г сливочного масла
- 3 столовые ложки молотых сухарей
- 2 крупные луковицы
- Соль, молотый черный перец, кардамон, мускатный орех, душистый перец
|На половине сливочного масла пассеровать 1 луковицу. Остудить:
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|К фаршу добавить остывший лук, сухари, молотые специи, соль и тщательно вымесить:
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|Мокрыми руками скатать небольшие фрикадельки и выложить на выстеленный промасленным пергаментом противень:
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|Поместить в духовку при 200 градусах на 20 минут:
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|В это время на оставшемся масле пассеровать вторую луковицу:
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|Добавить сыр, влить сливки:
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|Прогреть все вместе, слегка подсолить:
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|Готовые фрикадельки вынуть из духовки:
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|Переложить в кастрюлю, залить соусом:
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|Накрыть крышкой и хорошо потрясти, чтобы соус равномерно распределился:
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|Немного настоять и подать:
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Представленный рецепт "Шведские тефтельки", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: лук
, Мясной фарш
, Плавленый сыр
, Сливочное масло
, Сухари
, Шведская кухня
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, Рецепты для детей