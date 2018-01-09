Шведские тефтельки

Традиционно сопровождаются отварным картофелем и брусничным соусом.

Ингредиенты: 600 г мясного фарша

100 г плавленого сыра в лотке

100 мл сливок 10%

80 г сливочного масла

3 столовые ложки молотых сухарей

2 крупные луковицы

Соль, молотый черный перец, кардамон, мускатный орех, душистый перец

На половине сливочного масла пассеровать 1 луковицу. Остудить:

К фаршу добавить остывший лук, сухари, молотые специи, соль и тщательно вымесить:

Мокрыми руками скатать небольшие фрикадельки и выложить на выстеленный промасленным пергаментом противень:

Поместить в духовку при 200 градусах на 20 минут:

В это время на оставшемся масле пассеровать вторую луковицу:

Добавить сыр, влить сливки:

Прогреть все вместе, слегка подсолить:

Готовые фрикадельки вынуть из духовки:

Переложить в кастрюлю, залить соусом:

Накрыть крышкой и хорошо потрясти, чтобы соус равномерно распределился: