Главная » Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп

Рис с нутом и кукурузой по-восточному

Автор: , 2016-05-04 2 комментария | Просмотров: 1 123
ris s nutom i kukuruzoy po-vostochnomu_6
Пряное блюдо с индийскими нотками.
ris s nutom i kukuruzoy po-vostochnomu_7 Ингредиенты:

  • 1 стакан длиннозерного риса
  • 1 стакан вареного или консервированного нута
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • Соль, молотый черный перец, кардамон, фенхель, корица, гвоздика, мускатный орех
Рис отварить в подсоленной воде до готовности. Откинуть на дуршлаг, промыть:
ris s nutom i kukuruzoy po-vostochnomu_2
На масле пассеровать луковицу:
ris s nutom i kukuruzoy po-vostochnomu_1
Добавить морковь, посыпать специями и жарить до мягкости:
ris s nutom i kukuruzoy po-vostochnomu_3
Всыпать нут, отцеженную кукурузу. Слегка обжарить пару минут:
ris s nutom i kukuruzoy po-vostochnomu_4
Всыпать рис. Посолить и прогреть все вместе, помешивая:
ris s nutom i kukuruzoy po-vostochnomu_5
Подавать в качестве основного блюда или гарнира:
ris s nutom i kukuruzoy po-vostochnomu_6
Представленный рецепт "Рис с нутом и кукурузой по-восточному", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , , , . Похожие фоторецепты блюда Рис с нутом и кукурузой по-восточному Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп


Рекомендую приготовить:

  • Салат с кукурузой и огурцами «Купавенский»
  • Говядина, тушеная с нутом по-турецки
  • Салат из квашеной капусты с кукурузой по-смоленски
  • Гуляш с кукурузой «Арканзас»
  • Салат из капусты с кукурузой и солеными огурцами «Шурин»

    • 2 комментария »

    Оставить комментарий

    Вы можете добавить свой комментарий или подписаться на комментарии RSS

    Будьте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.

    Вы можете использовать следующие теги: 

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

    Установить аватар для комментариев на Харч.ру, пожалуйста, зарегистрируйтесь Gravatar

    Добавить изображение к комментарию

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.



    Return to Top ▲Return to Top ▲