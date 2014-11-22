Главная » Мясные салаты, Салаты

Салат из говяжьего сердца с горошком «Свердловский»

Автор: , 2014-11-22 | Просмотров: 6 105
salat is govyagiego serdca s goroshkom sverdlovskiy_9
Для поклонников говяжьего сердца в любом виде…
salat is govyagiego serdca s goroshkom sverdlovskiy_2 Ингредиенты:

  • 1/2 вареного говяжьего сердца
  • 100 г сыра
  • 3 яйца
  • 1 маленькая баночка консервированного горошка
  • 1 свежий огурец
  • 2-3 пера зеленого лука
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль, молотый черный перец, майонез
Яйца нарубить:
salat is govyagiego serdca s goroshkom sverdlovskiy_1
Сыр натереть на крупной терке:
salat is govyagiego serdca s goroshkom sverdlovskiy_3
Нарезать кубиком сердце:
salat is govyagiego serdca s goroshkom sverdlovskiy_4
Огурцы:
salat is govyagiego serdca s goroshkom sverdlovskiy_5
Добавить измельченный лук, чеснок:
salat is govyagiego serdca s goroshkom sverdlovskiy_6
Всыпать отцеженный горошек:
salat is govyagiego serdca s goroshkom sverdlovskiy_7
Посолить, поперчить и заправить майонезом:
salat is govyagiego serdca s goroshkom sverdlovskiy_8
Перед подачей охладить:
salat is govyagiego serdca s goroshkom sverdlovskiy_9
Представленный рецепт "Салат из говяжьего сердца с горошком «Свердловский»", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , , , . Похожие фоторецепты блюда Салат из говяжьего сердца с горошком «Свердловский» Вы можете найти в меню Мясные салаты, Салаты


Рекомендую приготовить:

  • Салат из говяжьего сердца с орехами «Миледи»
  • Салат из говяжьего сердца «Киевский вечер»
  • Закуска из говяжьего сердца с орехами
  • Шницели из говяжьего сердца в соусе
  • Салат из говяжьего легкого с луком

    • Оставить комментарий

    Вы можете добавить свой комментарий или подписаться на комментарии RSS

    Будьте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.

    Вы можете использовать следующие теги: 

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

    Установить аватар для комментариев на Харч.ру, пожалуйста, зарегистрируйтесь Gravatar

    Добавить изображение к комментарию

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.



    Return to Top ▲Return to Top ▲