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Салат из говяжьего сердца с горошком «Свердловский»
Автор: Оля, 2014-11-22 | Просмотров: 6 105
Представленный рецепт "Салат из говяжьего сердца с горошком «Свердловский»", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Говяжье сердце, Зеленый горошек консервированный, Зеленый лук, Свежие огурцы, Сыр, Чеснок, Яйца . Похожие фоторецепты блюда Салат из говяжьего сердца с горошком «Свердловский» Вы можете найти в меню Мясные салаты, Салаты
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