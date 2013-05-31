Главная » Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня
Ячневая каша с грибами
Автор: Оля, 2013-05-31 4 комментария | Просмотров: 5 085
Представленный рецепт "Ячневая каша с грибами", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Грибы, Лисички, лук, Морковь, Постная кухня, Постные рецепты, Ячневая крупа . Похожие фоторецепты блюда Ячневая каша с грибами Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня
Рекомендую приготовить:
а я очень люблю эту кашу
Класс!
Есть ли что-то подобное только с мясом?
Ди, посмотрите в разделе «Мясо с крупами и бобовыми». Возможно, что-то подберете по своему вкусу…