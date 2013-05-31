Ячневая каша с грибами

Легкий способ облагородить не слишком популярную ячневую кашу…

Ингредиенты: 1 стакан ячневой крупы

200 г любых грибов

1 морковь

2 луковицы

Соль, растительное масло

В сотейнике на масле пассеровать лук:

Добавить мелко натертую морковь, обжарить:

Всыпать грибы. Потушить до выпаривания жидкости:

Всыпать крупу. Перемешать, чтобы впитала масло:

Влить 2 стакана воды, посолить. Довести до кипения:

Когда крупа впитает в себя воду, огонь убрать до минимума:

Накрыть крышкой и потомить 15 минут:

Снять с огня, немного настоять и перемешать: