Главная » Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня

Ячневая каша с грибами

Автор: , 2013-05-31 4 комментария | Просмотров: 5 085
yachnevaya kasha s gribami_10
Легкий способ облагородить не слишком популярную ячневую кашу…
yachnevaya kasha s gribami_02 Ингредиенты:

  • 1 стакан ячневой крупы
  • 200 г любых грибов
  • 1 морковь
  • 2 луковицы
  • Соль, растительное масло
В сотейнике на масле пассеровать лук:
yachnevaya kasha s gribami_01
Добавить мелко натертую морковь, обжарить:
yachnevaya kasha s gribami_03
Всыпать грибы. Потушить до выпаривания жидкости:
yachnevaya kasha s gribami_04
Всыпать крупу. Перемешать, чтобы впитала масло:
yachnevaya kasha s gribami_05
Влить 2 стакана воды, посолить. Довести до кипения:
yachnevaya kasha s gribami_06
Когда крупа впитает в себя воду, огонь убрать до минимума:
yachnevaya kasha s gribami_07
Накрыть крышкой и потомить 15 минут:
yachnevaya kasha s gribami_08
Снять с огня, немного настоять и перемешать:
yachnevaya kasha s gribami_09
Подавать в качестве гарнира или самостоятельного блюда в пост:
yachnevaya kasha s gribami_11
Представленный рецепт "Ячневая каша с грибами", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , , , . Похожие фоторецепты блюда Ячневая каша с грибами Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня


Рекомендую приготовить:

  • Ячневая каша с кислой капустой
  • Пшенная каша с картофелем
  • Гречневая каша с лососем
  • Каша «Монастырская»
  • Гречневая каша с капустой

    • 4 комментария »

    Оставить комментарий

    Вы можете добавить свой комментарий или подписаться на комментарии RSS

    Будьте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.

    Вы можете использовать следующие теги: 

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

    Установить аватар для комментариев на Харч.ру, пожалуйста, зарегистрируйтесь Gravatar

    Добавить изображение к комментарию

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.



    Return to Top ▲Return to Top ▲