Представленный рецепт "Сметанно-капустный каравай", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Капуста
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Может, кто уже пробовал этот капустный каравай? выглядит аппетитно, но я совершенно не могу вкус представить… думаю для начала попробоватьс пекинской капустки — она понежнее вроде… Вообще — этот сайт для меня стал прям «настольной книгой» — в восхищении от всего, что готовила с него…
Обычно каравай хорошо пропекается (проверяется ножом). Нет — увеличьте время запекания еще на 15-30 минут, зависит от молодости и сорта капусты. Если все же боитесь, что листья получатся жестковатыми — залейте их кипятком и оставьте минут на 10. Отваривать не советую — вся фишка запеканки в ее сочности, а при варке листья потеряют часть сока. А использовать китайскую капусту — отличная идея.
Может быть я что-то не так сделала, но мне абсолютно не понравилось( хоть я и люблю капусту
Анюта, блюдо на любителя. Думаю, вам нужно добавить побольше соли и остроты. Либо просто прослоите мясом.