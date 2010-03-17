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Сметанно-капустный каравай

Автор: , 2010-03-17 4 комментария | Просмотров: 4 327
Сметанно-капустный каравай
Блюдо, которое, без сомнения, порадует всех любителей капусты. Невероятно вкусно и столь же невероятно просто.
Сметанно-капустный каравай Ингредиенты:

  • 1 средний кочан капусты
  • 500 г сметаны
  • 2 столовые ложки панировочных сухарей
  • Сливочное масло для смазывания
  • Соль
Капусту нарезать крупными кусками, удалив кочерыжку. Разобрать на отдельные листья:
Сметанно-капустный каравай
У капустных листьев слегка отбить утолщения, придавая им ровную плоскую форму. Выложить тонким слоем в смазанную маслом форму, чтобы не оставалось свободных мест:
Сметанно-капустный каравай
Хорошо смазать сметаной (не жалея):
Сметанно-капустный каравай
Таким образом выложить весь каравай, уплотняя листья руками и подсаливая через слой (небольшие листья лучше помещать в середину каравая, а крупные — снизу и сверху):
Сметанно-капустный каравай
Накрыть форму фольгой и поставить в хорошо нагретую духовку на 45-50 минут:
Сметанно-капустный каравай
Далее фольгу снять и посыпать сухарями. Вновь поместить в духовку:
Сметанно-капустный каравай
Вынуть через 5-7 минут. Слегка остудить и порционно нарезать:
Сметанно-капустный каравай
Представленный рецепт "Сметанно-капустный каравай", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , . Похожие фоторецепты блюда Сметанно-капустный каравай Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня


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    • 4 комментария »

    • Анна
      2010-10-18

      Может, кто уже пробовал этот капустный каравай?  выглядит аппетитно, но я совершенно не могу вкус представить… думаю для начала попробоватьс пекинской капустки — она понежнее вроде… Вообще — этот сайт для меня стал прям «настольной книгой» — в восхищении от всего, что готовила с него…
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      • Оля
        Оля
        2010-10-18

        Обычно каравай хорошо пропекается (проверяется ножом). Нет — увеличьте время запекания еще на 15-30 минут, зависит от молодости и сорта капусты. Если все же боитесь, что листья получатся жестковатыми — залейте их кипятком и оставьте минут на 10. Отваривать не советую — вся фишка запеканки в ее сочности, а при варке листья потеряют часть сока. А использовать китайскую капусту — отличная идея.
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    • Анюта
      2011-06-08

      Может быть я что-то не так сделала, но мне абсолютно не понравилось( хоть я и люблю капусту
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