Сметанно-капустный каравай

Блюдо, которое, без сомнения, порадует всех любителей капусты. Невероятно вкусно и столь же невероятно просто.

Ингредиенты: 1 средний кочан капусты

500 г сметаны

2 столовые ложки панировочных сухарей

Сливочное масло для смазывания

Соль

Капусту нарезать крупными кусками, удалив кочерыжку. Разобрать на отдельные листья:

У капустных листьев слегка отбить утолщения, придавая им ровную плоскую форму. Выложить тонким слоем в смазанную маслом форму, чтобы не оставалось свободных мест:

Хорошо смазать сметаной (не жалея):

Таким образом выложить весь каравай, уплотняя листья руками и подсаливая через слой (небольшие листья лучше помещать в середину каравая, а крупные — снизу и сверху):

Накрыть форму фольгой и поставить в хорошо нагретую духовку на 45-50 минут:

Далее фольгу снять и посыпать сухарями. Вновь поместить в духовку: