Главная » Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня
Представленный рецепт "Сельдерей, тушеный с томатом", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: лук, Морковь, Помидоры, Постная кухня, Постные рецепты, Сельдерей, Сладкий перец, Чеснок . Похожие фоторецепты блюда Сельдерей, тушеный с томатом Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня
Сельдерей, тушеный с томатом
Автор: Оля, 2012-06-12 4 комментария | Просмотров: 4 412
|
Очень легкий летний гарнир, либо перекус, для желающих похудеть.
|Ингредиенты:
|На масле пассировать лук:
|Добавить морковь и обжарить:
|Всыпать нарезанный кусочками сельдерей. Тушить пару минут:
|Положить полоски сладкого перца, перемешать:
|Влить измельченные помидоры, соус. Поперчить:
|Посолить и тушить все вместе, мешая 3-4 минуты. В конце заправить чесноком и снять с огня:
|Подавать, посыпав кинзой, как в горячем, так и в холодном виде:
Рекомендую приготовить:
Оля, а стебли селдерея можно заменить корнями?
Лена, попробуйте…
Оля, а корневой сельдерей сможет заменить стебли?
Лена, пробуйте на свой вкус.