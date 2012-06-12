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Сельдерей, тушеный с томатом

Автор: , 2012-06-12 4 комментария | Просмотров: 4 412
Сельдерей, тушеный с томатом
Очень легкий летний гарнир, либо перекус, для желающих похудеть.
Сельдерей, тушеный с томатом Ингредиенты:

  • 5-7 стеблей сельдерея
  • 1 сладкий перец
  • 1-2 сочных помидора
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка кетчупа, Тобаско, либо чили-соуса на выбор
  • Соль, специи, кинза по вкусу
На масле пассировать лук:
Сельдерей, тушеный с томатом
Добавить морковь и обжарить:
Сельдерей, тушеный с томатом
Всыпать нарезанный кусочками сельдерей. Тушить пару минут:
Сельдерей, тушеный с томатом
Положить полоски сладкого перца, перемешать:
Сельдерей, тушеный с томатом
Влить измельченные помидоры, соус. Поперчить:
Сельдерей, тушеный с томатом
Посолить и тушить все вместе, мешая 3-4 минуты. В конце заправить чесноком и снять с огня:
Сельдерей, тушеный с томатом
Подавать, посыпав кинзой, как в горячем, так и в холодном виде:
Сельдерей, тушеный с томатом
Представленный рецепт "Сельдерей, тушеный с томатом", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , , , , . Похожие фоторецепты блюда Сельдерей, тушеный с томатом Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня


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    • 4 комментария »

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