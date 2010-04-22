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Рис с капустой и грибами
Автор: Оля, 2010-04-22 One Comment | Просмотров: 12 157
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Простой и доступный способ разнообразить ежедневный гарнир. Подойдет вегетарианцам, постящимся и просто людям, уважающим правильное питание.
|Ингредиенты:
|Рис замочить. Луковицу зарумянить на масле:
|Добавить грибы, нашинкованные пластинами и жарить до выпаривания жидкости:
|Добавить морковь, нарезанную соломкой и жарить, помешивая:
|Капусту нашинковать и выложить на сковороду. Тушить, помешивая, до размягчения:
|Всыпать рис, добавить специи:
|Влить 1,5 стакана бульона или воды, посолить:
|На большом огне выпарить жидкость, огонь убавить до минимума, накрыть крышкой и томить еще минут 20:
|Перемешать и подать:
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Огромное спасибо за такой вкусный рецепт!Получилось всё как на фото!И, главное, очень вкусненько!Оля, Ваш сайт теперь у меня в закладках! Спасибо!