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Рис с капустой и грибами

Автор: , 2010-04-22 One Comment | Просмотров: 12 157
Рис с капустой и грибами
Простой и доступный способ разнообразить ежедневный гарнир. Подойдет вегетарианцам, постящимся и просто людям, уважающим правильное питание.
Рис с капустой и грибами Ингредиенты:

  • 1/4 кочана капусты
  • 250 г свежих грибов
  • 1 стакан круглозерного риса
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • Соль, молотый черный перец, молотая паприка
Рис замочить. Луковицу зарумянить на масле:
Рис с капустой и грибами
Добавить грибы, нашинкованные пластинами и жарить до выпаривания жидкости:
Рис с капустой и грибами
Добавить морковь, нарезанную соломкой и жарить, помешивая:
Рис с капустой и грибами
Капусту нашинковать и выложить на сковороду. Тушить, помешивая, до размягчения:
Рис с капустой и грибами
Всыпать рис, добавить специи:
Рис с капустой и грибами
Влить 1,5 стакана бульона или воды, посолить:
Рис с капустой и грибами
На большом огне выпарить жидкость, огонь убавить до минимума, накрыть крышкой и томить еще минут 20:
Рис с капустой и грибами
Перемешать и подать:
Рис с капустой и грибами
Представленный рецепт "Рис с капустой и грибами", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , , , , . Похожие фоторецепты блюда Рис с капустой и грибами Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня


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    • One Comment »

    • Ирина
      2017-12-22

      Огромное спасибо за такой вкусный рецепт!Получилось всё как на фото!И, главное, очень вкусненько!Оля, Ваш сайт теперь у меня в закладках! Спасибо!
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