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Каша пшенная с сыром
Автор: Оля, 2013-06-08 One Comment | Просмотров: 4 917
Представленный рецепт "Каша пшенная с сыром", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Молоко, Пшено, Сливочное масло, Сыр . Похожие фоторецепты блюда Каша пшенная с сыром Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, От 1-го года до 3-х лет, Рецепт дня, Рецепты для беременных и кормящих мам, Рецепты для детей
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Пшенная каша моя любимая,но с сыром ела только макароны !!! Теперь попробую обязательно !!!