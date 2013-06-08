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Каша пшенная с сыром

Автор: , 2013-06-08 One Comment | Просмотров: 4 917
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Эта вкусная кашка у нас всегда любима и желанна…
kasha pshenaya s sirom_5 Ингредиенты:

  • 100 г пшена
  • 200 мл молока
  • 100 мл воды
  • 50 г сыра
  • 30 г сливочного масла
  • 1/2 чайной ложки сахара
  • Соль
Молоко вскипятить с водой, солью и сахаром. Всыпать промытое пшено и сварить до готовности:
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Сразу положить сливочное масло и тертый сыр. Перемешать:
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При подаче можно также посыпать тертым сыром:
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Представленный рецепт "Каша пшенная с сыром", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , . Похожие фоторецепты блюда Каша пшенная с сыром Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, От 1-го года до 3-х лет, Рецепт дня, Рецепты для беременных и кормящих мам, Рецепты для детей


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