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Голубцы с кукурузной крупой

Автор: , 2013-05-15 | Просмотров: 2 673
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Легкий, сочный, летний вариант голубцов, которые можно приготовить и в пост…
golubci s kukuruznoy krupoy_02 Ингредиенты:

  • 1 небольшой кочан капусты
  • 1 стакан кукурузной крупы
  • 2-3 моркови
  • 2 луковицы
  • 2 столовые ложки сметаны (сливочного масла или постного майонеза) по желанию
  • Соль, молотый черный перец, лаврушка, перец горошком, сухие грибы
У кочана вырезать кочерыжку. Отварить до мягкости:
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Разобрать на листья:
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Крупу промыть. Залить кипятком и оставить на 15-20 минут до набухания. Откинуть на сито:
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Соединить с пассерованными луком и морковью. Хорошо посолить, поперчить:
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Начинку выкладывать на край капустного листа:
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И сворачивать плотным конвертом:
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Изделия уложить слоями в кастрюлю. Залить водой чуть выше уровня. Посолить, добавить лаврушку, перец горошком, сухие грибы. Положить сметану или сливочное масло. Тушить с момента закипания 30 минут:
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Хороши как в горячем, так и в остывшем виде:
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Представленный рецепт "Голубцы с кукурузной крупой", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: , , , , , , , . Похожие фоторецепты блюда Голубцы с кукурузной крупой Вы можете найти в меню Вторые блюда, Вторые блюда из овощей, грибов и круп, Рецепт дня


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