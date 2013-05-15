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Легкий, сочный, летний вариант голубцов, которые можно приготовить и в пост…
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|Ингредиенты:
- 1 небольшой кочан капусты
- 1 стакан кукурузной крупы
- 2-3 моркови
- 2 луковицы
- 2 столовые ложки сметаны (сливочного масла или постного майонеза) по желанию
- Соль, молотый черный перец, лаврушка, перец горошком, сухие грибы
|У кочана вырезать кочерыжку. Отварить до мягкости:
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|Разобрать на листья:
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|Крупу промыть. Залить кипятком и оставить на 15-20 минут до набухания. Откинуть на сито:
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|Соединить с пассерованными луком и морковью. Хорошо посолить, поперчить:
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|Начинку выкладывать на край капустного листа:
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|И сворачивать плотным конвертом:
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|Изделия уложить слоями в кастрюлю. Залить водой чуть выше уровня. Посолить, добавить лаврушку, перец горошком, сухие грибы. Положить сметану или сливочное масло. Тушить с момента закипания 30 минут:
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|Хороши как в горячем, так и в остывшем виде:
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Представленный рецепт "Голубцы с кукурузной крупой", Вы можете приготовить из следующих ингридиентов: Капуста
, Кукурузная крупа
, лук
, Морковь
, Постная кухня
, Постные рецепты
, Сметана
, Украинская кухня
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