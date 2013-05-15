Голубцы с кукурузной крупой

Легкий, сочный, летний вариант голубцов, которые можно приготовить и в пост…

Ингредиенты: 1 небольшой кочан капусты

1 стакан кукурузной крупы

2-3 моркови

2 луковицы

2 столовые ложки сметаны (сливочного масла или постного майонеза) по желанию

Соль, молотый черный перец, лаврушка, перец горошком, сухие грибы

У кочана вырезать кочерыжку. Отварить до мягкости:

Разобрать на листья:

Крупу промыть. Залить кипятком и оставить на 15-20 минут до набухания. Откинуть на сито:

Соединить с пассерованными луком и морковью. Хорошо посолить, поперчить:

Начинку выкладывать на край капустного листа:

И сворачивать плотным конвертом:

Изделия уложить слоями в кастрюлю. Залить водой чуть выше уровня. Посолить, добавить лаврушку, перец горошком, сухие грибы. Положить сметану или сливочное масло. Тушить с момента закипания 30 минут: